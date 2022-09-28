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Президент «Урала» заявил, что не очень доволен игрой команды с «Торпедо»

28 Сентября 2022 • 17:34 Комментировать
Урал
1:0
Торпедо Москва
окончен

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после победы над «Торпедо» (1:0).

«Старались победить — победили. Было тяжело, но победили. Довольны результатом. Не знаю, как скажет главный тренер, но я игрой где-то не очень доволен», — цитирует слова Иванова «Чемпионат».

Екатеринбургский клуб одержал победу в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, единственный гол забил Алексей Каштанов на первой минуте игры.

После трех матчей «Урал» занимает второе место в группе D, набрав шесть очков. В четвертом туре «шмели» в гостях сыграют с «Сочи», игра пройдет 20 октября в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Урал Григорий Иванов
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окончен Урал 1:0 Торпедо Москва
Идет 0 минута Химки 0:2 Локомотив Москва 3.15 3.45 2.31
Идет 0 минута Оренбург 0:1 Динамо Москва 3.55 3.60 2.09
28.09  20:00 ЦСКА Москва ... Сочи 2.15 3.65 3.30
28.09  20:00 Краснодар ... Пари НН 1.66 4.30 4.90
29.09  15:00 Ахмат ... Ростов 2.22 3.35 3.40
29.09  17:30 Факел ... Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
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