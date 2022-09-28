Президент «Урала» заявил, что не очень доволен игрой команды с «Торпедо»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после победы над «Торпедо» (1:0).

«Старались победить — победили. Было тяжело, но победили. Довольны результатом. Не знаю, как скажет главный тренер, но я игрой где-то не очень доволен», — цитирует слова Иванова «Чемпионат».

Екатеринбургский клуб одержал победу в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, единственный гол забил Алексей Каштанов на первой минуте игры.

После трех матчей «Урал» занимает второе место в группе D, набрав шесть очков. В четвертом туре «шмели» в гостях сыграют с «Сочи», игра пройдет 20 октября в 18:00 по мск.