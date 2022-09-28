Савичев: «Надо разбираться, почему Коста взял мяч, почему пробил»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Уралом» (0:1).

- После такого невыразительного, как мне показалось, первого тайма команда собралась в перерыве и выдала очень качественный футбол во втором тайме. С чем это связано?

- Будем разбираться. Может быть, повлиял тот игровой эпизод, когда нам мяч забили. Ошибка, какая-то неуверенность пошла. Мы перестроились в первом тайме, сделали замену, играли немного в другую тактическую схему. Второй тайм? Да, он показательный, хороший тайм был. К сожалению, только второй.

- Незабитый пенальти, можно ли говорить, что это был ключевой эпизод этой встречи?

- Я бы так не сказал, потому что у нас были такие моменты. Надо разбираться, почему [Марк Коста] взял мяч, почему пробил. Пища для размышлений есть.