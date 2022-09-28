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Савичев: «Надо разбираться, почему Коста взял мяч, почему пробил»

28 Сентября 2022 • 17:15 Комментировать
Урал
1:0
Торпедо Москва
окончен

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Уралом» (0:1).

- После такого невыразительного, как мне показалось, первого тайма команда собралась в перерыве и выдала очень качественный футбол во втором тайме. С чем это связано?

- Будем разбираться. Может быть, повлиял тот игровой эпизод, когда нам мяч забили. Ошибка, какая-то неуверенность пошла. Мы перестроились в первом тайме, сделали замену, играли немного в другую тактическую схему. Второй тайм? Да, он показательный, хороший тайм был. К сожалению, только второй.

- Незабитый пенальти, можно ли говорить, что это был ключевой эпизод этой встречи?

- Я бы так не сказал, потому что у нас были такие моменты. Надо разбираться, почему [Марк Коста] взял мяч, почему пробил. Пища для размышлений есть.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Николай Савичев
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Идет 0 минута Химки 0:2 Локомотив Москва 3.15 3.45 2.31
Идет 0 минута Оренбург 0:0 Динамо Москва 3.55 3.60 2.09
28.09  20:00 ЦСКА Москва ... Сочи 2.15 3.65 3.30
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