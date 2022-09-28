Ганчаренко: «Нам, наверное, нужна была победа при плохой игре»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Торпедо» (1:0).

- Сегодня мы увидели два «Урала», два «Торпедо». Второй тайм показался диаметрально противоположным. В связи с чем?

- Нам, наверное, нужна была победа при плохой игре. Если до этого у нас были очень хорошие по качеству матчи, которые мы проиграли, то сегодня пусть мы сыграем плохо, но выиграем. Для того, чтобы команда получала большую порцию уверенности, для того, чтобы шаг за шагом идти вперед, наверное, так надо было сегодня сыграть и победить.

- В отличие от вашего соперника вы не торопились делать замены. Все устраивало из того, как происходили события на поле?

- Я бы сказал, что мы делали плановые замены.