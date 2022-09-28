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Кубок России

Гол на 27-й секунде и незабитый пенальти: «Урал» обыграл «Торпедо» в матче Фонбет Кубка России

28 Сентября 2022 • 16:54 Комментировать (1)
Урал
1:0
Торпедо Москва
окончен

Третий тур группового этапа Кубка России открывался в Екатеринбурге, где «Урал» принимал «Торпедо».

Протокол игры  
Урал1:0Торпедо Москва
(1:0) Каштанов Алексей1'  
Помазун ИльяБегич Сильвие  56'Быковский Илья  65' 73' (Гогличидзе Лео ( 73') Эмерсон РамосКулаков ДенисСиссе ИбраимаЕгорычев Андрей 61' (Юшин Александр ( 61') Газинский Юрий 61' (Мишкич Даниэль ( 61') Ранджелович Лазар 62' (Гаджимурадов Рамазан ( 62') Влут Рай 83' (Филипенко Егор ( 83') Каштанов Алексей
Запасные: Герасимов АлексейАлексеев Никита IIБевеев МингиянЖелезнов ЮрийСунгатулин Фаниль
Довбня АлександрКожемякин Олег 75' (Енин Иван ( 75') Кутепов ИльяРоганович БоянШапич СтефанКаймаков МихаилЧурич Марио 75' (Коста Марк ( 75') Самсонов Артём Сергеевич 46' (Нетфуллин Равиль ( 46') Савич ИгорКараев Давид  68' 80' (Султонов Мухаммад ( 80') Лаптев Денис 37' (Турищев Максим ( 37')
Запасные: Рязанцев АлександрПрошкин ЕгорРейхмен БогданБабурин ЕгорОрехов Александр
28 сентября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

Видео

1:0. Гол Алексея Каштанова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Алексея Каштанова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Выход Турищева один на один (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Выход Турищева один на один (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Сэйв Довбня (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Сэйв Довбня (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Марк Коста на забил пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Марк Коста на забил пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

«Торпедо» и «Урал» имели по три очка после двух групповых туров. И те, и те проиграли ЦСКА и обыграли «Сочи». Эти победы как раз стали первыми для данных команд в текущем сезоне. В таблице чемпионата они тоже идут синхронно – делят между собой последнюю и предпоследнюю строчки, то есть находятся в зоне прямого вылета.  

Начало матча выдалось молниеносным. Уже на 27-й секунде счёт оказался открытым. Газинский сделал перехват у Каймакова около чужой штрафной и отдал в штрафную, где Каштанов сориентировался, в отличие от защитников гостей, и отправил мяч за ленточку транзитом через руку Довбни. То есть касание вратаря «Торпедо» не остановило путь мяча. 1:0.

Быстрый гол задал матчу бодрый тон, футболистам не пришлось вкатываться в игру. Уже на четвёртой минуте Каймаков мог реабилитироваться за недавнюю результативную ошибку. Получив скрытый низовой пас на левом полуфланге, он проткнул мяч в сетку с внешней стороны.

С акцентом на атаку действовал «Урал». На пятнадцатой минуте Каштанов шальным вариантом подсёк отскочивший мяч оттянутой ногой и не попал в створ. А если бы попал, было бы весьма красиво. Ещё прострел Ранджеловича справа представлял угрозу для обороны москвичей, но никто не замкнул его.

Довбня чуть не помог Егорычеву сделать счёт 2:0 – вратарь «Торпедо» переоценил свои возможности и едва не подарил мяч сопернику. А через десять минут, уже в конце первого тайма, Довбня спас свою команду, отразив дальний кручёный удар Влута. Также Кулаков в добавленное время пробил рядом со штангой.

На второй тайм торпедовцы вышли с расчётом на собственные атакующие действия. Турищев, однако, никак не мог проделать мячу путь в ворота через Помазуна. Потом и уральцы огрызаться стали – Юшину и Каштанову не позволял забивать Довбня.

Самая большая опасность подстерегла «Урал» в начале 80-х минут. Султонов упал в левом углу чужой штрафной после небольшого контакта с Кулаковым, и Марк Коста не реализовал пенальти, пробив рядом с правой штангой. Как и в недавно чемпионате, «Урал» обыграл «Торпедо», только не 2:0, как тогда, а 1:0. «Шмели» набрали шесть очков, у «чёрно-белых» осталось три балла.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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KLINSMANN
28 Сентября 2022 в 18:23
Крутой гол в начале встречи!!)
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окончен Урал 1:0 Торпедо Москва
Идет 0 минута Химки 0:2 Локомотив Москва 3.15 3.45 2.31
Идет 0 минута Оренбург 0:1 Динамо Москва 3.55 3.60 2.09
28.09  20:00 ЦСКА Москва ... Сочи 2.15 3.65 3.30
28.09  20:00 Краснодар ... Пари НН 1.66 4.30 4.90
29.09  15:00 Ахмат ... Ростов 2.22 3.35 3.40
29.09  17:30 Факел ... Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
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