Гол на 27-й секунде и незабитый пенальти: «Урал» обыграл «Торпедо» в матче Фонбет Кубка России

Третий тур группового этапа Кубка России открывался в Екатеринбурге, где «Урал» принимал «Торпедо».

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1:0. Гол Алексея Каштанова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Выход Турищева один на один (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Сэйв Довбня (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Марк Коста на забил пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Гол и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

«Торпедо» и «Урал» имели по три очка после двух групповых туров. И те, и те проиграли ЦСКА и обыграли «Сочи». Эти победы как раз стали первыми для данных команд в текущем сезоне. В таблице чемпионата они тоже идут синхронно – делят между собой последнюю и предпоследнюю строчки, то есть находятся в зоне прямого вылета.

Начало матча выдалось молниеносным. Уже на 27-й секунде счёт оказался открытым. Газинский сделал перехват у Каймакова около чужой штрафной и отдал в штрафную, где Каштанов сориентировался, в отличие от защитников гостей, и отправил мяч за ленточку транзитом через руку Довбни. То есть касание вратаря «Торпедо» не остановило путь мяча. 1:0.

Быстрый гол задал матчу бодрый тон, футболистам не пришлось вкатываться в игру. Уже на четвёртой минуте Каймаков мог реабилитироваться за недавнюю результативную ошибку. Получив скрытый низовой пас на левом полуфланге, он проткнул мяч в сетку с внешней стороны.

С акцентом на атаку действовал «Урал». На пятнадцатой минуте Каштанов шальным вариантом подсёк отскочивший мяч оттянутой ногой и не попал в створ. А если бы попал, было бы весьма красиво. Ещё прострел Ранджеловича справа представлял угрозу для обороны москвичей, но никто не замкнул его.

Довбня чуть не помог Егорычеву сделать счёт 2:0 – вратарь «Торпедо» переоценил свои возможности и едва не подарил мяч сопернику. А через десять минут, уже в конце первого тайма, Довбня спас свою команду, отразив дальний кручёный удар Влута. Также Кулаков в добавленное время пробил рядом со штангой.

На второй тайм торпедовцы вышли с расчётом на собственные атакующие действия. Турищев, однако, никак не мог проделать мячу путь в ворота через Помазуна. Потом и уральцы огрызаться стали – Юшину и Каштанову не позволял забивать Довбня.

Самая большая опасность подстерегла «Урал» в начале 80-х минут. Султонов упал в левом углу чужой штрафной после небольшого контакта с Кулаковым, и Марк Коста не реализовал пенальти, пробив рядом с правой штангой. Как и в недавно чемпионате, «Урал» обыграл «Торпедо», только не 2:0, как тогда, а 1:0. «Шмели» набрали шесть очков, у «чёрно-белых» осталось три балла.

Кирилл Иванцов