Гол на 27-й секунде и незабитый пенальти: «Урал» обыграл «Торпедо» в матче Фонбет Кубка России

Третий тур группового этапа Кубка России открывался в Екатеринбурге, где «Урал» принимал «Торпедо».
|(1:0) Каштанов Алексей1'
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«Торпедо» и «Урал» имели по три очка после двух групповых туров. И те, и те проиграли ЦСКА и обыграли «Сочи». Эти победы как раз стали первыми для данных команд в текущем сезоне. В таблице чемпионата они тоже идут синхронно – делят между собой последнюю и предпоследнюю строчки, то есть находятся в зоне прямого вылета.
Начало матча выдалось молниеносным. Уже на 27-й секунде счёт оказался открытым. Газинский сделал перехват у Каймакова около чужой штрафной и отдал в штрафную, где Каштанов сориентировался, в отличие от защитников гостей, и отправил мяч за ленточку транзитом через руку Довбни. То есть касание вратаря «Торпедо» не остановило путь мяча. 1:0.
Быстрый гол задал матчу бодрый тон, футболистам не пришлось вкатываться в игру. Уже на четвёртой минуте Каймаков мог реабилитироваться за недавнюю результативную ошибку. Получив скрытый низовой пас на левом полуфланге, он проткнул мяч в сетку с внешней стороны.
С акцентом на атаку действовал «Урал». На пятнадцатой минуте Каштанов шальным вариантом подсёк отскочивший мяч оттянутой ногой и не попал в створ. А если бы попал, было бы весьма красиво. Ещё прострел Ранджеловича справа представлял угрозу для обороны москвичей, но никто не замкнул его.
Довбня чуть не помог Егорычеву сделать счёт 2:0 – вратарь «Торпедо» переоценил свои возможности и едва не подарил мяч сопернику. А через десять минут, уже в конце первого тайма, Довбня спас свою команду, отразив дальний кручёный удар Влута. Также Кулаков в добавленное время пробил рядом со штангой.
На второй тайм торпедовцы вышли с расчётом на собственные атакующие действия. Турищев, однако, никак не мог проделать мячу путь в ворота через Помазуна. Потом и уральцы огрызаться стали – Юшину и Каштанову не позволял забивать Довбня.
Самая большая опасность подстерегла «Урал» в начале 80-х минут. Султонов упал в левом углу чужой штрафной после небольшого контакта с Кулаковым, и Марк Коста не реализовал пенальти, пробив рядом с правой штангой. Как и в недавно чемпионате, «Урал» обыграл «Торпедо», только не 2:0, как тогда, а 1:0. «Шмели» набрали шесть очков, у «чёрно-белых» осталось три балла.
Кирилл Иванцов
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