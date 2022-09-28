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Савичев: «Одно мы знаем, что на верном пути и так же нужно продолжать»

28 Сентября 2022 • 15:06 Комментировать
Урал
1:0
Торпедо Москва
1-й тайм

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Две победы у «Торпедо» в Кубке над «Сочи» и над ЦСКА в чемпионате. Можно ли говорить о том, что команда постепенно находит свою игру?

- Наверное, можно, но чемпионат долгий, Кубок… Еще рано говорит, но одно мы знаем, что на верном пути и так же нужно продолжать.

- Я посмотрел, у вас просто поразительное количество потерь - и Лебеденко, и Смольников и Эркинов сегодня не выйдут на поле. Как будет «Торпедо» перестраиваться в связи с этим?

- У нас нормальная обойма, 20 футболистов, все готовы выйти. Но есть ряд причин. Кто-то в сборной, кто-то  микротравму получил, но все равно сегодня оптимальный состав.

- Околофутбольный вопрос. Чурич и Роганович сегодня отмечают день рождения. Оба в стартовом составе. Как-то вы их уже успели поздравить?

- Да, поздравили. Я думаю, что нужно поздравить еще раз. Так как они в стартовом составе, сами себе должны сделать подарок.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Николай Савичев
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УРАЛ ТОРПЕДО МОСКВА
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Идет 0 минута Урал 1:0 Торпедо Москва
28.09  17:30 Химки ... Локомотив Москва 3.15 3.45 2.31
28.09  17:30 Оренбург ... Динамо Москва 3.55 3.60 2.09
28.09  20:00 ЦСКА Москва ... Сочи 2.15 3.65 3.30
28.09  20:00 Краснодар ... Пари НН 1.66 4.30 4.90
29.09  15:00 Ахмат ... Ростов 2.22 3.35 3.40
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