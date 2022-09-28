Савичев: «Одно мы знаем, что на верном пути и так же нужно продолжать»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Две победы у «Торпедо» в Кубке над «Сочи» и над ЦСКА в чемпионате. Можно ли говорить о том, что команда постепенно находит свою игру?

- Наверное, можно, но чемпионат долгий, Кубок… Еще рано говорит, но одно мы знаем, что на верном пути и так же нужно продолжать.

- Я посмотрел, у вас просто поразительное количество потерь - и Лебеденко, и Смольников и Эркинов сегодня не выйдут на поле. Как будет «Торпедо» перестраиваться в связи с этим?

- У нас нормальная обойма, 20 футболистов, все готовы выйти. Но есть ряд причин. Кто-то в сборной, кто-то микротравму получил, но все равно сегодня оптимальный состав.

- Околофутбольный вопрос. Чурич и Роганович сегодня отмечают день рождения. Оба в стартовом составе. Как-то вы их уже успели поздравить?

- Да, поздравили. Я думаю, что нужно поздравить еще раз. Так как они в стартовом составе, сами себе должны сделать подарок.