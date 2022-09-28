Ганчаренко исключил недонастрой игроков на матч с «Торпедо»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Среди болельщиков есть такое мнение, что Кубок России - это только второстепенный турнир, нужно поберечь силы и подготовиться лучше, сберечь игроков для чемпионата. Какое ваше мнение на этот счет?

- У нас сейчас достаточно длинная обойма, поэтому не думаю, что надо беречь силы. Тем более, что есть пять замен. Мы в играх через два на третий достаточно неплохо смотримся. Какие-то варианты замен к следующей игре можно сделать, выпустить новых игроков, поэтому в любом случае надо играть на максимум каждый матч.

- Никакого недонастроя у игроков не чувствуется?

- Нет, мы к каждой игре готовимся, несмотря на то, это кубковый матч или чемпионата, ребята все равно готовятся хорошо.

- Потери? Я знаю, что не сыграют Эрик Бикфалви, Вячеслав Подберёзкин, Мамин тоже травмирован, Шатов. Как сегодня «Урал» будет перестраиваться? Или с приходом новой когорты футболистов вы решите эту ситуацию?

- Даже с теми травмированными игроками, которые вы назвали, у нас 19 полевых игроков. Этого достаточно, чтобы ровно пройти любую дистанцию.