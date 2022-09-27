Потеря в стане «Урала» - Урунов пропустит кубковый матч с «Торпедо»

В рамках третьего тура группового раунда Фонбет Кубка России «Уралу» предстоит сыграть с московским «Торпедо», и в этом матче не сможет принять участие узбекский полузащитник Остон Урунов, который задействован на матчах сборной своей страны.

Для «Урала» это еще одна неприятная потеря после румынского форварда Эрика Бикфалви, который получил травму и выбыл на несколько недель. Именно Бикфалви принес «Уралу» победу над «Торпедо» в недавнем матче в рамках чемпионата, в котором «Урал» забил сопернику два безответных мяча.

Кубковый матч между этими командами пройдет в среду, 28 сентября.