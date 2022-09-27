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Потеря в стане «Урала» - Урунов пропустит кубковый матч с «Торпедо»

27 Сентября 2022 • 23:00 Комментировать
Урал
...
Торпедо Москва
Через 15 ч. 0 мин.

В рамках третьего тура группового раунда Фонбет Кубка России «Уралу» предстоит сыграть с московским «Торпедо», и в этом матче не сможет принять участие узбекский полузащитник Остон Урунов, который задействован на матчах сборной своей страны.

Для «Урала» это еще одна неприятная потеря после румынского форварда Эрика Бикфалви, который получил травму и выбыл на несколько недель. Именно Бикфалви принес «Уралу» победу над «Торпедо» в недавнем матче в рамках чемпионата, в котором «Урал» забил сопернику два безответных мяча.

Кубковый матч между этими командами пройдет в среду, 28 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Урал Остон Урунов
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УРАЛ ТОРПЕДО МОСКВА
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28.09  15:00 Урал ... Торпедо Москва 1.91 3.45 4.40
28.09  17:30 Химки ... Локомотив Москва 3.15 3.45 2.31
28.09  17:30 Оренбург ... Динамо Москва 3.55 3.60 2.09
28.09  20:00 ЦСКА Москва ... Сочи 2.15 3.65 3.30
28.09  20:00 Краснодар ... Пари НН 1.66 4.30 4.90
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