​«СтавропольАгроСоюз» может не сыграть в Фонбет Кубке России из-за частичной мобилизации

В октябре «СтавропольАгроСоюз» должен провести матч 1/32 финала Фонбет Кубка России против «Нефтехимика». Впрочем, у команды может не хватить футболистов. Об этом рассказал Кирилл Эйдельнант, который тренирует команду.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Эйдельнант заявил, что некоторые футболисты команды присутствуют в списках на частичную мобилизацию, хотя повесток они ещё не получали. При этом несколько игроков пропустят ближайший кубковый матч по причине дисквалификации.

«Можем ли мы не сыграть в Фонбет Кубке России? Такой вариант не исключён, нам может не хватить футболистов», - высказался Эйдельнант.