Пивоваров поделился мнением о новом формате Фонбет Кубка России

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился своим мнением по поводу нового формата Фонбет Кубка России.

По его словам, с финансовой точки зрения турнир близок к ориентирам и ожидаемым цифрам. Однако реализовать идею с графиком проведения матчей организаторам не удалось.

«Изначально мы задумывали проводить матчи в еврокубковые даты, но с официальным турниром так делать не получается. Приходится разводить с еврокубками по датам и времени (УЕФА не позволяет проводить матчи параллельно с еврокубковыми – прим. ред.). Это сильно повлияло на аудиторию этих матчей», – цитирует Пивоварова Sport24.