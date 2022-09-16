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Кубок России

Генич готов прокомментировать матч в трусах

 
16 Сентября 2022 • 17:13 Комментировать (2)

Комментатор Константин Генич готов на неординарный поступок. Журналист собирается провести репортаж с футбольного матча в одних трусах, но для этого «Локомотиву» нужно выиграть турнир Фонбет Кубок России, сообщает телеграм-канал «Крысева».

После двух матчей в кубковом соревновании москвичи набрали два очка и идут на третьей строчке. В Премьер-лиге «железнодорожники» стартовали из рук вон плохо и находятся всего в одном очке от зоны стыковых матчей, набрав всего девять баллов после девяти туров.

Напомним, что в одних трусах проводил эфир великий в прошлом футболист Гари Линекер, который утверждал, что «Лестер» не станет чемпионом Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Константин Генич
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Комментарии (2)
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ингерман
16 Сентября 2022 в 17:52
ай ента он так усех папытався разыграц.. это значец што он трусы в процесе мача меняц не будеть.. а так была бы блеватна.. поточняк.. )))
KLINSMANN
16 Сентября 2022 в 17:17
Ладно бы телеведущая какая... а так фу, мерзость
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