Генич готов прокомментировать матч в трусах

Комментатор Константин Генич готов на неординарный поступок. Журналист собирается провести репортаж с футбольного матча в одних трусах, но для этого «Локомотиву» нужно выиграть турнир Фонбет Кубок России, сообщает телеграм-канал «Крысева».

После двух матчей в кубковом соревновании москвичи набрали два очка и идут на третьей строчке. В Премьер-лиге «железнодорожники» стартовали из рук вон плохо и находятся всего в одном очке от зоны стыковых матчей, набрав всего девять баллов после девяти туров.

Напомним, что в одних трусах проводил эфир великий в прошлом футболист Гари Линекер, который утверждал, что «Лестер» не станет чемпионом Англии.