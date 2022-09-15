Рассказов назвал преимущество нового формата Фонбет Кубка России

Защитник «Спартака» Николай Рассказов положительно оценил новый формат Фонбет Кубка России.

«В целом, для тех, кто мало играет, в том числе меня – это шанс получить игровое время и показать себя», - сказал игрок в интервью Sport24.

Он подчеркнул, что такой формат является актуальным на фоне отсутствия еврокубковых матчей у российских клубов.

Рассказов вышел сегодня в стартовом составе «Спартака» на матч против «Факела» в Фонбет Кубке России и провёл на поле 90 минут. До этого в текущем сезоне защитник появлялся в старте лишь раз – в другом кубковом матче с «Крыльями Советов». Обе этих игры завершились победой «красно-белых».