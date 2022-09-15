Победа над «Факелом» поможет «Спартаку» справиться с чёрной полосой – Кечинов

Экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что победа над воронежским «Факелом» поможет «красно-белым» прервать неудачную серию в РПЛ.

«Любая победа даёт какие-то положительные эмоции, что должно способствовать улучшению результатов в чемпионате. Пора прервать чёрную полосу, ведь за четыре матча РПЛ было три поражения», - сказал Кечинов в беседе с «Матч ТВ».

«Спартак» обыграл «Факел» со счётом 3:0 в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Теперь московская команда лидирует в своей группе с шестью набранными очками.

В РПЛ у «Спартака» 16 очков после девяти игр.