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​Комитет по этике РФС может рассмотреть ситуацию с тренером «Локомотива» и журналистом

 
15 Сентября 2022 • 19:20 Комментировать

Тренер вратарей «Локомотива» Саша Март позволил себе толкнуть журналиста, когда тот пытался задать вопрос Йозефу Циннбауэру о его будущем. Произошло это, когда Циннбауэр и Март заходили на «Открытие Арену» для просмотра кубкового матча между «Спартаком» и «Факелом».

Семён Андреев, который возглавляет в РФС комитет по этике, заявил о возможном рассмотрении этого эпизода. Впрочем, для этого нужно поступление в орган соответствующего обращения.

«Пока нам ничего не поступало насчёт этой ситуации. Если поступит обращение, мы готовы будем его рассмотреть. Мы рассматриваем все происшествия, если руководство или предусмотренная инстанция направляют нам обращение», - рассказал Андреев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в настоящий момент «Локомотив» готовится к матчу десятого тура Российской премьер-лиги против «Спартака». Московское дерби пройдёт в воскресенье, 18 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РФС Йозеф Циннбауэр Семён Андреев Саша Март
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