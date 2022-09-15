Смородская считает, что победа «Локомотива» над «Краснодаром» — это не заслуга Худякова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре голкипера «железнодорожников» Даниила Худякова в матче с «Краснодаром».

«Нет, нельзя сказать, что вчерашняя победа над «Краснодаром» — заслуга Худякова. Да, он много сделал для победы, но он — не вся команда», — заявила Смородская «Спорт-Экспрессу».

При этом эксперт отметила, что Худяков заслуженно является основным вратарем «Локомотива» на данный момент.

Напомним, «железнодорожники» одержали победу над «Краснодаром» (2:2, 3:1 по пен.) в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России в серии послематчевых пенальти.