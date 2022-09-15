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Кубок России

​«Спартак» - «Зенит»: названа дата и время матча

 
15 Сентября 2022 • 16:14 Комментировать

«Спартак» и «Зенит» в сезоне 2022/2023 уже встречались дважды. В обоих случаях питерцы брали верх – в Суперкубке в июле (4:0) и в чемпионате в начале сентября (2:1). В третий раз «красно-белые» и «сине-бело-голубые» сойдутся уже очень скоро. Это произойдёт в четверг, 29 сентября. Именно на эту дату был назначен матч «Спартак» - «Зенит» в третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Матч на «Открытие Арене» между «Спартаком» и «Зенитом» стартует 29 сентября в 20:30 по московскому времени. Московская команда постарается прервать серию неудач в играх с питерцами.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 кубок России разыгрывается в новом формате с групповым этапом для клубов РПЛ.

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