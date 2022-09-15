Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Керк — о Худякове: «Худя — просто топ! Он выиграл нам матч»

 
15 Сентября 2022 • 11:02 Комментировать
Локомотив Москва
2:2
Краснодар
окончен после пенальти

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк высказался об игре Даниила Худякова в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Краснодара» (2:2, 3:1 по пенальти).

«Худя — просто топ! Мне даже больше нечего добавить. Он выиграл нам матч. Большой молодец», — приводит слова Керка пресс-служба «Локомотива».

Нидерландец также отметил, что в первом тайме «железнодорожники» позволяли сопернику создавать большое количество моментов у собственных ворот, однако уже во второй 45-минутке москвичи выглядели намного лучше.

После двух проведённых матчей «Локомотив» набрал два очка, расположившись на третьем месте в своей группе. Следующий кубковый матч «красно-зелёные» проведут 28 сентября против подмосковных «Химок».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Джирано Керк Даниил Худяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.09  15:00 Спартак-Нальчик ... СтавропольАгроСоюз
15.09  17:30 Спартак Москва ... Факел 1.35 5.40 9.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
11:39 · Кубок России
Андронов дал прогноз на матч «Спартак» - «Факел»
11:02 · Кубок России
Керк — о Худякове: «Худя — просто топ! Он выиграл нам матч»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Гайич считает, что ЦСКА должен становиться лучше
09:09 · Кубок России
Пиняев - о победе над «Зенитом»: «Старались сыграть на классе»
06:17 · Кубок России
Стрепетов: «Зенит» доэкспериментировался до поражения» 1
14 Сентября
23:50 · Кубок России
Зотов прокомментировал неожиданный успех «Крыльев Советов»
22:42 · Кубок России
Баженов обозначил кубковую проблему «Спартака»
22:29 · Кубок России
Карпин: «Не играли основным составом»
21:50 · Кубок России
Президент «Урала» — о матче с ЦСКА: «Сегодня была непроигрышная игра»
21:45 · Кубок России
Мостовой назвал преимущество «Зенита» относительно конкурентов
21:39 · Кубок России
Заключительные этапы группового раунда Кубка России могут быть сыграны во время Мундиаля
21:39 · Кубок России
Ерохин считает, что «Зенит» должен был побеждать «Крылья Советов» и в меньшинстве 1
21:36 · Кубок России
Сорокин прокомментировал незабитый пенальти в матче с «Локомотивом»
21:24 · Кубок России
Заболотный: «Победа тяжёлая»
21:19 · Кубок России
Пономарёв высказался за участие медийных команд в Кубке России
Все новости