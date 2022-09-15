Керк — о Худякове: «Худя — просто топ! Он выиграл нам матч»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк высказался об игре Даниила Худякова в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Краснодара» (2:2, 3:1 по пенальти).

«Худя — просто топ! Мне даже больше нечего добавить. Он выиграл нам матч. Большой молодец», — приводит слова Керка пресс-служба «Локомотива».

Нидерландец также отметил, что в первом тайме «железнодорожники» позволяли сопернику создавать большое количество моментов у собственных ворот, однако уже во второй 45-минутке москвичи выглядели намного лучше.

После двух проведённых матчей «Локомотив» набрал два очка, расположившись на третьем месте в своей группе. Следующий кубковый матч «красно-зелёные» проведут 28 сентября против подмосковных «Химок».