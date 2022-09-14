Карпин: «Не играли основным составом»

В групповом раунде Фонбет Кубка России «Ростов» выступает столь же удачно, как и в чемпионате - команда Валерия Карпина выиграла первый тур, победив со счетом 2:0 московское «Динамо», а сейчас снова добилась успеха, уже в игре с «Оренбургом». Карпин прокомментировал итоги встречи.

- и «Динамо», и «Оренбург» сегодня не играли основными составами как и мы. Получилось посмотреть на ребят в игре и дать время им на поле. Некоторые получают не так много минут в чемпионате, - цитирует Карпина официальный сайт «Ростова».

«Ростов» один раз выигрывал Фонбет Кубок России, это случилось в 2014 году, также в 2003 году команда сыграла в финале.