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Кубок России

Заключительные этапы группового раунда Кубка России могут быть сыграны во время Мундиаля

 
14 Сентября 2022 • 21:39 Комментировать

В Фонбет Кубке России наметились перемены графика в связи с перспективной проведения товарищеских матчей для сборной России по футболу. Пятый и шестой туры группового раунда Фонбет Кубка России изначально должны были быть сыграны 8 и 18 октября, однако сейчас стало известно об их возможном переносе на конец ноября, то есть когда уже полным ходом будут играться матчи мирового чемпионата.

Вероятными датами для проведения пятого тура являются 22 или 23 ноября, для матчей шестого тура - 26 или 27 ноября.

Напомним, что действующим обладателем Фонбет Кубка России является московский «Спартак».

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