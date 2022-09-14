Заключительные этапы группового раунда Кубка России могут быть сыграны во время Мундиаля

В Фонбет Кубке России наметились перемены графика в связи с перспективной проведения товарищеских матчей для сборной России по футболу. Пятый и шестой туры группового раунда Фонбет Кубка России изначально должны были быть сыграны 8 и 18 октября, однако сейчас стало известно об их возможном переносе на конец ноября, то есть когда уже полным ходом будут играться матчи мирового чемпионата.
Вероятными датами для проведения пятого тура являются 22 или 23 ноября, для матчей шестого тура - 26 или 27 ноября.
Напомним, что действующим обладателем Фонбет Кубка России является московский «Спартак».
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Челябинск
|
0:1
|
Тюмень
|
|
окончен после пенальти
|
Локомотив Москва
|
2:2
|
Краснодар
|
2.55
3.55
2.65
|
окончен
|
Сочи
|
1:3
|
Торпедо Москва
|
|
окончен
|
Зенит-Ижевск
|
5:1
|
Химик-Август
|
|
окончен
|
Пересвет Домодедово
|
2:1
|
Рязань
|
|
окончен
|
СКА-Ростов
|
0:3
|
Кубань Холдинг
|
|
окончен
|
Крылья Советов
|
2:0
|
Зенит
|
6.40
4.40
1.50
|
окончен
|
Ростов
|
3:1
|
Оренбург
|
1.45
4.60
7.00
|
окончен
|
ЦСКА Москва
|
2:1
|
Урал
|
|
окончен
|
Динамо Брянск
|
3:1
|
Строгино
|
1.57
3.90
5.30
|
окончен
|
Динамо Ставрополь
|
1:2
|
Черноморец Нв
|
4.40
2.90
1.95
|
окончен
|
Металлург Липецк
|
1:2
|
Ротор
|
|
Идет 0 минута
|
Муром
|
0:1
|
Торпедо Владимир
|
|
окончен
|
Авангард Курск
|
3:2
|
Спартак Тамбов
|
|
окончен
|
Спартак Кострома
|
1:4
|
Текстильщик
|
|
Идет 0 минута
|
Динамо Петербург
|
1:0
|
Ленинградец
|
|
15.09 15:00
|
Спартак-Нальчик
|
...
|
СтавропольАгроСоюз
|
|
15.09 17:30
|
Спартак Москва
|
...
|
Факел
|
1.35
5.40
9.00
Бан пользователя