Сорокин прокомментировал незабитый пенальти в матче с «Локомотивом»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин прокомментировал поражение в матче 2-го тура Фонбет Кубка России от «Локомотива».

«Мотивация в Кубке такая же, как и в чемпионате — хочется выигрывать. Расстроились, как и в предыдущем туре. Нужно перебороть все это и готовиться к следующей игре», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

Футболист признался, что бездарно пробил пенальти, хотя на тренировках бил нормально.

«Краснодар» проиграл «Локомотиву» (2:2, 1:3 по пен.) в серии послематчевых пенальти в игре 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

В предстоящем матче «быки» примут на своем поле «Химки» в рамках 10-го тура РПЛ, игра пройдет 18 сентября.