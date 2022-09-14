Пономарёв высказался за участие медийных команд в Кубке России

Экс-футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение относительно участия медийных команд в Фонбет Кубке России по футболу.

Бывший защитник «армейцев» считает такую инициативу положительным фактором. «Какой-то интерес появился к Кубку, ей-богу, даже у меня появился интерес, я раньше даже не смотрел на Кубок, на команды, неинтересно было, а сейчас, действительно, очень интересно сделали турнир», – отметил экс-игрок советской сборной в интервью «ВсеПроСпорт».

Более того, Пономарёв считает, что можно повысить количество клубов из Медиалиги в Фонбет Кубке России, а возможно, и вовсе добавить всех. По его мнению, после такой популяризации люди почувствовали большую причастность к большой игре.

Напомним, что в этом сезоне Фонбет Кубка России принимали участие два самых популярных медийных клуба, а именно 2DROTS и «Амкал», дойдя до второго и третьего раунда соответственно.