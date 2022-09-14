Песьяков ответил на вопрос о состоянии здоровья Медведева

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился информацией о состоянии здоровья Никиты Медведева.

«Что с Никитой Медведевым? Проблемы с коленом, говорят что-то неутешительное. Думаю, что более подробно станет известно в течение 2-3 дней», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Медведев получил травму колена в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Оренбурга» (3:1). Вратарь не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на специальных носилках. На 63-й минуте встречи Медведева заменил Песьяков.

В предстоящем матче «Ростов» примет на своем поле «Крылья Советов» в рамках 10-го тура РПЛ.