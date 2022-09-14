Тренер «Торпедо» Гордеев: Ребята не верят в вылет команды в Первую лигу

Тренер «Торпедо» Андрей Гордеев ответил на вопрос о возможном вылете команды в Первую лигу.

«Мы не слушаем, что говорят, а пытаемся делать свое дело, работать. И ребята, по крайней мере, внутри коллектива в это точно не верят», — приводит слова Гордеева «РБ Спорт».

Специалист отметил, что команда одержала очень важную победу, теперь «Торпедо» будет стараться победить и в чемпионате России.

«Автозаводцы» обыграли «Сочи» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:1. Эта победа стала первой для московского клуба в текущем сезоне.

В предстоящей игре «Торпедо» примет на своем поле ЦСКА в рамках 10-го тура РПЛ.