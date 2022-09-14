Дубль Голенкова, голы Щетинина и Сивакова, травма вратаря Медведева: «Ростов» переиграл «Оренбург» в матче Фонбет Кубка России

«Оренбург», получив грандиозную оплеуху на «Газпром Арене», отправился в рамках Фонбет Кубка России в гости к «Ростову».

Видео

1:0. Гол Егора Голенкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 2:0. Гол Егора Голенкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 2:1. Гол Михаила Сивакова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 3:1. Гол Кирилла Щетинина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

«Зенит» разгромил «Оренбург» в чемпионате России со счётом 8:0, так что завидовать команде Марцела Лички в минувшее воскресенье было нельзя. Но то был единичный случай. Всё-таки «Оренбург» относительно хорошо стартовал в Премьер-лиге, учитывая, что он только что поднялся из Первой лиги. На данный момент он опережает в таблице РПЛ и зону вылета, и зону стыков.

А вот «Ростов», победивший три для назад «Спартак» почти крупно (4:2), наводит серьёзного шороху в Премьер-лиге. Подопечные Валерия Карпина идут в её таблице на третьем месте и претендуют на второе. В отличие от прошлого сезона, дончане стартовали в чемпионате удачно. Что касается Кубка, то в первом туре группы С они обыграли «Динамо» со счётом 2:0, а «Ахмат» нанёс поражение «Оренбургу» 3:1.

Теперь непосредственно о матче ростовчан с южноуральцами. В игру гости вступили нормально, и состав у них разительно отличался от того, который был против «Зенита». Изменения в основе наблюдались и у «Ростова» – те же Уткин, Полоз и Комличенко были определены Карпиным на скамейку запасных. На тринадцатой минуте оренбуржцы создали момент после углового: Капленко навесил справа, а Николаев головой не попал в ворота.

Постепенно контроль мяча закрепился за «Ростовом». На 23-й минуте Байрамян скинул внутри штрафной Терентьеву, а тот кручёным отклоняющимся ударом послал мяч мимо правой девятки. Ответ гостей оказался острее, но тоже не дорос до гола: Гурциев подцепил закидушку Капленко в районе одиннадцатиметровой отметки, увёл мяч чуть влево от Медведева и промахнулся мимо створа.

Накопительный эффект от позиционных ростовских атак выразился в забитый гол в начале второго тайма. После углового хозяева подвигали мяч в чужой штрафной, Лангович покатил его слева на Голенкова, и тот нанёс разящий удар с короткого расстояния (1:0). От выхода вперёд в счёте дончанам должно было стать полегче, а то до этого они не имели плодов своих наступательных действий.

В районе часа игры травму, несовместимую для него с продолжением игры, получил вратарь ростовчан Медведев. Его унесли на носилках, вместо него вышел Песьяков. Ну а в целом хозяева продолжали давить, «Оренбург» не имел резервов для отведения игры от своих ворот. По-хорошему, должен был забивать Осипенко, но он попал то ли пяткой, то ли боковой стороной стопы с маленькой дистанции в Сысуева.

Донская команда заслуживала уважение за то, что не сушила игру, минимально ведя в счёте. И это привело к дублю Голенкова на восьмидесятых минутах. Появившийся на замену Уткин исполнил подачу справа с углового, а футболист с говорящей фамилией сделал своё голевое дело со второго этажа (2:0).

Но «Ростову» было преждевременно праздновать победу, ибо редкий стандарт «Оренбурга» обернулся голом в ворота Песьякова. Башич навесил слева со штрафного, и Сиваков тоже головой переправил мяч в сетку (2:1). В компенсированное время хозяева сначала отошли назад, а потом, наоборот, ринулись вперёд, и Щетинин реализовал выход по левому полуфлангу (3:1). Акоста ещё мог сделать счёт 3:2, но не попал метров с пятнадцати в левый угол. «Ростов» набрал шесть очков в группе, у «Оренбурга» их осталось ноль.

Кирилл Иванцов