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Кубок России

Дубль Голенкова, голы Щетинина и Сивакова, травма вратаря Медведева: «Ростов» переиграл «Оренбург» в матче Фонбет Кубка России

 
14 Сентября 2022 • 19:27 Комментировать
Ростов
3:1
Оренбург
окончен

«Оренбург», получив грандиозную оплеуху на «Газпром Арене», отправился в рамках Фонбет Кубка России в гости к «Ростову».

Протокол игры  
Ростов3:1Оренбург
(1:0) Голенков Егор52'  
(2:0) Голенков Егор85'  
  88' (2:1)
(3:1) 90'  
Медведев НикитаЛангович АндрейТерентьев ДенисОсипенко Максим 76' (_Melekhin V. ( 76') Прохин ДанилаМельников СтепанСелява Александр 46' (Глебов Данил ( 46') Миронов АлексейТугарев РоманБайрамян ХоренГоленков Егор
Запасные: Полоз ДмитрийМелёхин ВикторНтумба Муамба АртёмКомличенко НиколайЩетинин КириллПоярков НиколайСильянов АлександрМухин АлександрУткин ДаниилЧернов ЕвгенийПесьяков Сергей
Сысуев НиколайПавловец АлександрСтаматов МатеоНиколаев ТимурПолуяхтов Владимир 87' (Печенин Кирилл ( 87') Башич ИванОганесян СтепанКапленко КириллКовалёв Юрий 81' (Эктов Александр ( 81') Титков Николай 82' (_Acosta D. ( 82') Гурциев Батраз
Запасные: Сиваков МихаилГошев ЕвгенийАкоста ДиегоГойкович Ренато
14 сентября. Стадион "Rostov Arena (Rostov)".

Видео

1:0. Гол Егора Голенкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Егора Голенкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Егора Голенкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Егора Голенкова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:1. Гол Михаила Сивакова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:1. Гол Михаила Сивакова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:1. Гол Кирилла Щетинина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:1. Гол Кирилла Щетинина (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

«Зенит» разгромил «Оренбург» в чемпионате России со счётом 8:0, так что завидовать команде Марцела Лички в минувшее воскресенье было нельзя. Но то был единичный случай. Всё-таки «Оренбург» относительно хорошо стартовал в Премьер-лиге, учитывая, что он только что поднялся из Первой лиги. На данный момент он опережает в таблице РПЛ и зону вылета, и зону стыков.

А вот «Ростов», победивший три для назад «Спартак» почти крупно (4:2), наводит серьёзного шороху в Премьер-лиге. Подопечные Валерия Карпина идут в её таблице на третьем месте и претендуют на второе. В отличие от прошлого сезона, дончане стартовали в чемпионате удачно. Что касается Кубка, то в первом туре группы С они обыграли «Динамо» со счётом 2:0, а «Ахмат» нанёс поражение «Оренбургу» 3:1.   

Теперь непосредственно о матче ростовчан с южноуральцами. В игру гости вступили нормально, и состав у них разительно отличался от того, который был против «Зенита». Изменения в основе наблюдались и у «Ростова» – те же Уткин, Полоз и Комличенко были определены Карпиным на скамейку запасных. На тринадцатой минуте оренбуржцы создали момент после углового: Капленко навесил справа, а Николаев головой не попал в ворота.

Постепенно контроль мяча закрепился за «Ростовом». На 23-й минуте Байрамян скинул внутри штрафной Терентьеву, а тот кручёным отклоняющимся ударом послал мяч мимо правой девятки. Ответ гостей оказался острее, но тоже не дорос до гола: Гурциев подцепил закидушку Капленко в районе одиннадцатиметровой отметки, увёл мяч чуть влево от Медведева и промахнулся мимо створа.

Накопительный эффект от позиционных ростовских атак выразился в забитый гол в начале второго тайма. После углового хозяева подвигали мяч в чужой штрафной, Лангович покатил его слева на Голенкова, и тот нанёс разящий удар с короткого расстояния (1:0). От выхода вперёд в счёте дончанам должно было стать полегче, а то до этого они не имели плодов своих наступательных действий.

В районе часа игры травму, несовместимую для него с продолжением игры, получил вратарь ростовчан Медведев. Его унесли на носилках, вместо него вышел Песьяков. Ну а в целом хозяева продолжали давить, «Оренбург» не имел резервов для отведения игры от своих ворот. По-хорошему, должен был забивать Осипенко, но он попал то ли пяткой, то ли боковой стороной стопы с маленькой дистанции в Сысуева.

Донская команда заслуживала уважение за то, что не сушила игру, минимально ведя в счёте. И это привело к дублю Голенкова на восьмидесятых минутах. Появившийся на замену Уткин исполнил подачу справа с углового, а футболист с говорящей фамилией сделал своё голевое дело со второго этажа (2:0).

Но «Ростову» было преждевременно праздновать победу, ибо редкий стандарт «Оренбурга» обернулся голом в ворота Песьякова. Башич навесил слева со штрафного, и Сиваков тоже головой переправил мяч в сетку (2:1). В компенсированное время хозяева сначала отошли назад, а потом, наоборот, ринулись вперёд, и Щетинин реализовал выход по левому полуфлангу (3:1). Акоста ещё мог сделать счёт 3:2, но не попал метров с пятнадцати в левый угол. «Ростов» набрал шесть очков в группе, у «Оренбурга» их осталось ноль.

Кирилл Иванцов

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окончен Пересвет Домодедово 2:1 Рязань 2.55 2.80 2.95
окончен СКА-Ростов 0:3 Кубань Холдинг 2.25 2.90 3.30
окончен Крылья Советов 2:0 Зенит 4.40 4.20 1.74
окончен Ростов 3:1 Оренбург 1.49 4.50 6.80
окончен ЦСКА Москва 2:1 Урал 1.47 4.40 7.60
окончен Динамо Брянск 3:1 Строгино 1.60 3.80 5.00
окончен Динамо Ставрополь 1:2 Черноморец Нв 3.35 2.80 2.30
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