Ненахов рассказал о том, как «Локомотив» преодолевал неудачную серию

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о важности победы на «Краснодаром» в матче Фонбет Кубка России. Перед этой игрой у московского клуба была серия из трёх поражений подряд.

«Для нас эта победа очень важна во всех планах. Двигаемся дальше, нельзя останавливаться. Это лишь маленький шаг вперёд», - сказал Ненахов в беседе с «Матч ТВ».

Защитник также рассказал о том, что после последнего поражения от «Факела» (0:2) команда по дороге в Москву обсудила, чего ей не хватает. Разговор, по словам Ненахова, шёл в том числе на повышенных тонах.

Напомним, в среду «Локомотив» в серии пенальти обыграл «Краснодар». Основное время матча завершилось со счётом 2:2.