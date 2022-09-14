​Баринов: У нас есть игроки, которые отдаются не полностью

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался по поводу самоотдачи футболистов команды.

«У вас есть ко мне вопросы по самоотдаче? Если нет, то идите задавать этот вопрос другим игрокам, которые не выкладываются на 120 процентов. Такие у нас есть», - высказался Баринов, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» во втором туре групповой стадии Фонбет Кубка России только в серии пенальти переиграл «Краснодар» после ничьей 2:2. Что касается ситуации в чемпионате России, то там команда Йозефа Циннбауэра занимает 11-е место в турнирной таблице.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 18 сентября – против «Спартака» в Премьер-лиге.