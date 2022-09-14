Голкипер «Ростова» Медведев покинул поле на носилках в матче с «Оренбургом»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев получил травму в матче 2-го тура Фонбет Кубка России против «Оренбурга».

27-летний вратарь выбежал из ворот и сыграл головой, опередив своего соперника, но в ходе эпизода получил травму колена. Медведев не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на специальных носилках.

Отметим, что это было лишь второе появление Медведева в текущем сезоне, оба раза он сохранил свои ворота «сухими». Вместо него на 63-й минуте матча вышел Сергей Песьяков.

«Ростов» на данный момент принимает на своем поле «Оренбург» в рамках игры 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. За прямой текстовой трансляцией встречи можно следить на портале LiveResult.Ru.