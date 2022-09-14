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Сафонов: Пенальти — это не лотерея

 
14 Сентября 2022 • 18:57 Комментировать
Локомотив Москва
2:2
Краснодар
окончен после пенальти

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своём отношении к серии пенальти.

«Пенальти – не считаю, что это лотерея. К пенальти я готовился. Лотереей точно бы не назвал, но сегодня объективно мы были хуже», — передает слова Сафонова «Чемпионат».

По мнению голкипера, футболисты «Локомотива» увереннее исполняли пенальти, даже если бы удалось угадать направление удара, то трудно было бы отразить такие удары.

«Краснодар» проиграл «Локомотиву» (2:2, 1:3 по пен.) в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России в серии послематчевых пенальти. Сафонов не смог отразить ни один удар, а его оппонент — вратарь «Локомотива» Даниил Худяков взял два одиннадцатиметровых.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Матвей Сафонов
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