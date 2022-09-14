​Иван Игнатьев не имеет обиды на «Краснодар»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев после кубковой победы над «Краснодаром», добытой по пенальти, высказался о краснодарском клубе, за который он играл ранее.

«Краснодар» всегда будет принципиальным соперником. Но это также мой родной клуб. Всегда будет принято играть против них.

Есть ли какая-то обида на «Краснодар»? А какая может быть обида? Клуб мне очень многое дал. Во всех своих интервью я говорил только слова благодарности в адрес «Краснодара».

Отношения с Сергеем Галицким? От себя могу сказать, что да. Я очень благодарен этому человеку», - рассказал Игнатьев журналистам.