Сафонов — о проигрыше «Локомотиву»: Не сказал бы, что «Краснодар» провалил второй тайм

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался после поражения от «Локомотива» (2:2, 1:3 по пен.) в матче 2-го тура Фонбет Кубка России.

«В «Локомотиве» собраны хорошие игроки, которые показали, что не просто так в клубе. Иностранцы, плюс замены усилили игру. У нас не все получилось во втором тайме», — передает слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

При этом вратарь отметил, что, по его мнению, «Краснодар» не провалил второй тайм.

«Быки» уступили «Локомотиву» (2:2, 1:3 по пен.) в серии послематчевых пенальти в рамках 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

В предстоящем матче «железнодорожники» встретятся со «Спартаком», игра пройдет 18 сентября в 19:00 по мск.