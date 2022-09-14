Игнатьев заявил, что победа подарила «Локомотиву» глоток свежего воздуха

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал победу команды в матче 2-го тура Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (2:2, 3:1 по пен.).

«Был тяжелый период без побед. Эта победа — свежий глоток воздуха. Эмоции хорошие у всех ребят. Гробовая тишина была в раздевалке до этого», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

По словам игрока, было трудно настраиваться на игры, был ступор без побед, теперь получили положительные эмоции, хочется верить, что этот результат станет толчком для команды.

В предстоящем матче «Локомотив» в гостях сыграет со «Спартаком», встреча пройдет 18 сентября в 19:00 по московскому времени.