Кутепов — о победе над «Сочи»: «Сработала тренерская установка»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов ответил на вопрос о том, почему команда долго не могла одержать победу нас старте нового сезона.

«На самом деле, сработала тренерская установка и мы перевернули матч. Ребята хорошо вышли на замену, освежили игру. Мы забили трижды и в такой ситуации обороняться было легче», — цитирует слова Кутепова «РБ Спорт».

Футболист отметил, что два мяча из трех забили молодые и перспективные игроки, 39-летний Игорь Лебеденко и 36-летний Александр Рязанцев.

«Торпедо» одержало победу над «Сочи» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Эта победа стала первой для «автозаводцев» в текущем сезоне.