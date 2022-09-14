Наставник «Локомотива» рассказал о причинах отсутствия Миранчука в матче с «Краснодаром»

Наставник столичного «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о причине отсутствия в прошедшем в Москве матче Кубка России с «Краснодаром» плеймейкера Антона Миранчука.

«Антон Миранчук в игре с «Факелом» получил ушиб, поэтому его выступление было под вопросом. Антон был в списке на игру, но мы решили не рисковать, чтобы не усугубить ушиб», – цитирует немецкого специалиста «Чемпионат».

Напомним, что полузащитник сборной России в нынешнем сезоне провел девять встреч в рамках чемпионата России, в которых забил четыре гола при трех результативных передачах.

Кубковый поединок между «Локомотивом» и «Краснодаром» завершился важным успехом «железнодорожников» в серии послематчевых ударов после результативной ничьей со счетом 2:2. Голами в составе подопечных Циннбауэра отметились Вильсон Изидор и Джирано Керк.