Циннбауэр: Думаю, вы увидели, что Педриньо может сделать, когда у него мяч

Наставник «Локомотива» Йозеф Циннбауэр оценил игру Педриньо в игре 2-го тура Фонбет Кубка России против «Краснодара» (2:2, 3:1 по пен.).

«Видно, что Педриньо может играть в футбол. Одна-две тренировки, и он готов помогать команде. Думаю, что он может улучшить игру как в атаке, так и в обороне», — передает слова Циннбауэра «Чемпионат».

22-летний бразилец перебрался в стан «железнодорожников» в сентябре этого года, он принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Трудовой договор Педриньо с московским клубом рассчитан до 2026 года.