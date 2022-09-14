Главный тренер «Краснодара» прокомментировал судейство матча против «Локомотива»

Наставник футбольного клуба «Краснодар» Александр Сторожук прокомментировал судейство во встрече Кубка России со столичным «Локомотивом».

«Качество судейства? Удивляет просто, есть моменты, когда спорные моменты не в нашу пользу смотрят прямо досконально, в каких-то ситуациях и главного подзывают», – цитирует слова Сторожука «Спорт-Экспресс». Также специалист выразил мнение, что защитник «Краснодара» Егор Сорокин сыграл в мяч перед эпизодом с полученной желтой карточкой.

Напомним, что основное время поединка завершилось яркой ничьей со счетом 2:2. В серии послематчевых ударов два сейва Даниила Худякова принесли «железнодорожникам» важную победу, что позволило подняться на третью строчку в квартете.