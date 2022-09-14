Циннбауэр: «Болельщики имеют право высказывать свою точку зрения»

Наставник «Локомотива» Йозеф Циннбауэр ответил на вопрос о критике болельщиков в адрес команды.

«Могу сказать, что такая ситуация с болельщиками не только в России. Такое бывает во всем мире. Болельщики имеют право высказывать свою точку зрения», — передает слова Циннбауэра «Чемпионат».

Тренер заявил, что хочет видеть хорошо играющую команду, хочется передать свой опыт футболистам, игроки должны сделать шаг вперед. Специалист надеется, что команде удастся настроить болельщиков на свою сторону.

«Локомотив» одержал победу в матче второго тура Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (2:2, 3:1 по пен.) в серии послематчевых пенальти. Голкипер «железнодорожников» Даниил Худяков отразил два одиннадцатиметровых удара.