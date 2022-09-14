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Кубок России

Циннбауэр: «Болельщики имеют право высказывать свою точку зрения»

 
14 Сентября 2022 • 17:56 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Краснодар
1 2.55 X 3.55 2 2.65
пенальти

Наставник «Локомотива» Йозеф Циннбауэр ответил на вопрос о критике болельщиков в адрес команды.

«Могу сказать, что такая ситуация с болельщиками не только в России. Такое бывает во всем мире. Болельщики имеют право высказывать свою точку зрения», — передает слова Циннбауэра «Чемпионат».

Тренер заявил, что хочет видеть хорошо играющую команду, хочется передать свой опыт футболистам, игроки должны сделать шаг вперед. Специалист надеется, что команде удастся настроить болельщиков на свою сторону.    

«Локомотив» одержал победу в матче второго тура Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (2:2, 3:1 по пен.) в серии послематчевых пенальти. Голкипер «железнодорожников» Даниил Худяков отразил два одиннадцатиметровых удара.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Йозеф Циннбауэр
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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окончен Челябинск 0:1 Тюмень
Идет 0 минута Локомотив Москва 3:2 Краснодар 2.55 3.55 2.65
окончен Сочи 1:3 Торпедо Москва
окончен Зенит-Ижевск 5:1 Химик-Август
окончен Пересвет Домодедово 2:1 Рязань 2.55 2.80 2.95
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