​Наумов считает, что «Локомотив» берёт тренеров по знакомству

«Локомотив» плохо смотрится на старте сезона. Во вторник команда Йозефа Циннбауэра лишь по пенальти обыграла «Краснодар» в Фонбет Кубке России. Что до чемпионата, то «железнодорожники» занимают лишь 11-е место после девяти туров. Фанаты, понятное дело, недовольны. На игре с «Краснодаром» они снова скандировали кричалки, призывая к увольнению из клуба немецких специалистов, на которых «Локомотив» делает ставку в последние годы.

Между тем, бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил непонимание по поводу того, как клуб подпирает тренеров.

«Берут тренеров со стороны, может быть, по звонкам какими-то, по запискам. Непонятно, по какому принципу набирают тренерский штаб. Но точно не по принципу необходимости, и того, что это будет хорошо работать. А берут, наверное, по знакомству, по кумовству», - высказывался Наумов, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

По мнению Наумова, «Локомотиву» стоит обратить внимание на своих бывших игроков, которые уже работают или могут работать тренерами.