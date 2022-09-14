Булыкин: Победа придаст уверенности «Локомотиву» перед «Спартаком»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу своей бывшей команды над «Краснодаром» (2:2, 3:1 по пен.) в матче Фонбет Кубка России.

«Надеемся, это придаст уверенности и позитива ребятам. Могут хорошо настроиться на следующую игру и одержать победу», — цитирует слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что «железнодорожникам» необходимы победы для выхода из кризиса, набор очков придаст уверенности команде перед дерби со «Спартаком».

«Локомотив» в гостях сыграет с «красно-белыми» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет 18 сентября в 19:00 по мск.