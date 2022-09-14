Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» согласилась с активными болельщиками клуба, которые во время кубкового матча против «Краснодара» (2:2, 3:1 по пен.) призвали сменить немецкое руководство команды.

«Выиграть по пенальти – это везение, но я всегда считаю, что везёт тому, кто везёт. То, что они выиграли, – молодцы, я могу похвалить игроков. Но пока никакой игры… Ничего не видно. Поживём - увидим.

Фанаты «Локомотива» выдвинули требование убирать немцев? Я надеюсь на то, что они уйдут. Я в этом плане поддерживаю болельщиков «Локомотива». Очень на это надеюсь», — сказала Смородская.

Победа над «Краснодаром» позволила «Локомотиву» подняться на третье место в турнирной таблице в группе А, набрав два очка. «Краснодар» с четырьмя очками расположился на второй строчке.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Химок», «Краснодар» на своём поле примет «Пари НН».