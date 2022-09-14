Точилин: «За счёт потери концентрации результат не в нашу пользу»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Торпедо» (1:3).

- По первому тайму победили заслуженно. Думали во втором тайме как раз этот успех развить, но за счет, может быть, потери концентрации результат не в нашу пользу. Наверное, надо отдать должное сопернику, который вышел и превзошел именно в плане самоотдачи и концентрации. Те моменты, которые они создали, они из них максимум выжали.

- Деюбют Сиссако. Его пара с Миладиновичем, они вышли во втором тайме. Насколько остались довольны этой связкой и конкретно игроком, который сегодня впервые появился?

- Сейчас после игры тяжело делать какой-то анализ, надо посмотреть, оценить. То, что видно, что он индивидуально сильный футболист, он, в принципе, показал. Другое дело, что понятно, есть вопросы адаптации и сыгранности с партнерами. Здесь как раз и не хватило этого чуть-чуть. Отсюда, наверное, и первый гол, который, может быть, и повлиял на ход второго тайма.