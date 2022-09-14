Савичев: «Сегодняшняя игра дает больше оптимизма, что мы на правильном пути»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (3:1).

- Два разных тайма. В первом тайме, может, не получалось, потому что не хватало взаимодействия, было много игроков, у которых долгое время не было игровой практики. Во втором тайме вышли футболисты, которые как бы находятся в игровом тонусе. С этим связан переворот игры.

- То есть, тот состав, что вышел с первых минут игры, да, там были дебютанты, люди, которые впервые в составе появились, какой отклик нашли они в ваших тренерских глазах, что о них можете сказать?

- Сегодняшняя игра дает больше оптимизма, что мы на правильном пути. Продолжаем работать. Опять же, у нас тяжелые игры в чемпионате, там надо исправлять ситуацию. Я думаю, что у нас все получился.