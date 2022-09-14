Сорокин, Кривцов и Ахметов подвели «быкам»: «Локомотив» обыграл «Краснодар» по пенальти на групповом этапе Фонбет Кубка России

В центральном матче второго тура группового этапа Фонбет Кубка России сошлись «Локомотив» и «Краснодар».

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Сафонов тащит опасный удар Камано (видео). ФОНБЕТ Кубок России 1:0. Гол Изидора (видео). ФОНБЕТ Кубок России 1:1. Гол Вячеслава Литвинова (видео). ФОНБЕТ Кубок России 1:2. Гол Джона Кордобы (видео). ФОНБЕТ Кубок России Камано пробил по центру ворот (видео). ФОНБЕТ Кубок России Гол Кордобы отменен из-за игры рукой (видео). ФОНБЕТ Кубок России Сафонов спасает гостей после ошибки Кривцова (видео). ФОНБЕТ Кубок России 2:2. Гол Гирано Керка (видео). ФОНБЕТ Кубок России Худяков отражает опасный удар Ахметова (видео). ФОНБЕТ Кубок России Серия пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

Нечасто такое бывает, что команды уровня «Локомотива» и «Краснодара» играют друг против друга в будний день в дневное время. Такие статусные матчи организаторы обычно стараются ставить на вечер и на выходные ради болельщиков. Но отчётная встреча группового этапа Фонбет Кубка России началась в 15 часов по московскому времени. И матч посетили примерно четыре с половиной тысячи зрителей.

В первом туре Кубка и те, и те завершили свой матч со счётом 2:0. Только для краснодарцев это была победа над «Химками», тогда как для москвичей – поражение от «Пари НН». А ведь с учётом неудач в чемпионате Кубок становится для «путейцев» более важным турниром, нежели чем если бы они шли в Премьер-лиге где-нибудь в первой пятёрке.

Голов на «РЖД Арене» в кубковом матче не пришлось ждать долго. Причём именно голов, а не одного отдельного гола. Первыми отметились забитым мячом активно стартовавшие «красно-зелёные». Карпукас на подборе после углового покатил вперед к лицевой на правый полуфланг Изидору, тот прострелил, Камано переправил мяч в дальний угол, а находившийся в офсайде Керк увернулся от него около левой штанги (1:0).

«Краснодар» результативно ответил также после своего правофлангового корнера. Случился его розыгрыш, последовала подача, гости дважды подобрали мяч, у них прошла серия коротких пасов внутри чужой штрафной. В итоге Кривцов несильно пробил низом в ближний (левый) угол, и, немного задев Литвинова, мяч оказался в сетке (1:1).

Почти сразу визитёры явили хозяевам другой вариант угрозы со своей стороны. Рамирес навесил слева на дальнюю штангу, а Кордоба в падении головой пробил выше створа с отскоком от газона. Но не научились «путейцы» нейтрализовывать Кордобу на втором этаже в своей штрафной. Через несколько минут Ионов подал справа, а Кордоба легко выиграл верх у Магкеева и сделал счёт 1:2.

Далее «Краснодар» полтайма оборонялся, что ему вроде как не свойственно, если говорить о традиционном атакующем стиле «быков». Но от выбеганий в контрвыпады усилиями прежде всего Кордобы гости не отказывались. В конце тайма Худяков ошибся за пределами своей штрафной, выбив мяч в прессинговавшего его Кордобу. Колумбиец догнал отскочившую сферу и добавил её с близкого расстояния в пустой створ. Впрочем, гол был отменён из-за игры Кордоба рукой (или руками), что подтвердили видеоассистенты.

«Быки» бодро вышли на второй тайм, однако едва быстро не пропустили «благодаря» грубой ошибке сзади. Кривцов допустил потерю перед своей штрафной, Камано приложился под перекладину, Сафонов отразил в левую от себя сторону, а достигший отскока Изидор запулил мяч на трибуну.

Да и вообще, стала как-то потрескивать гостевая оборона. Педро Габриэль вышел на ворота с левой стороны и пробил совсем рядом с ближней штангой. Керка оставили свободного в середине штрафной, а он простил «быков», попав в Сафонова. Но на прострел слева от Педро Габриэля Керк отреагировал уже чётким замыканием в сетку, невзирая на попытку сопротивления от распластавшегося в подкате Волкова (2:2).

Половину тайма дальше команды провели в динамичной игре с некоторым преимуществом «железнодорожников». Хозяева атаковали с хорошим настроением, но не хватало им впереди выверенности. Соперники, можно сказать, обменялись голевыми моментами. Кузьмичёв пробил головой немного выше створа, а плотный удар Ахметова парировал Худяков, после чего Олусегун тоже не попал в ворота.

В общем, докатился секундомер до серии пенальти. Первыми были с точки краснодарцы. Рамирес – 0:1 (здесь и дальше в скобках счёт по пенальти). Изидор – 1:1. Сорокин не забил низом в сторону левого угла, отразил Худяков – 1:1. Педро Габриэль – 2:1. Кривцов дал маху, послав мяч выше створа, – 2:1. Иван Игнатьев – 3:1. Ахметов не переиграл Худякова в левом нижнем углу – 3:1. «Локомотив» набрал два очка (всего у него теперь столько же), а «Краснодар» добавил себе один балл к трём, которые у него уже были.

Кирилл Иванцов