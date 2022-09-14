«Торпедо» одержало волевую победу над «Сочи» благодаря игрокам, вышедшим на замену

Московское «Торпедо» смогло переиграть в очередной встрече Фонбет Кубка России «Сочи». Гости одержали волевую победу со счетом 3:1, а голы забили Караев, Лебеденко и Рязанцев, вышедшие на замену по ходу второго тайма.

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1:0. Гол Амира Батырева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 1:1. Гол Давида Караева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 1:2. Гол Игоря Лебеденко (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 1:3. Гол Александра Рязанцева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

В нынешнем сезоне «Сочи» также претендует на то, чтобы финишировать в тройке сильнейших. В августе команда южан упустила победу в поединке с «Ростовом» (2:2), но смогла на своем поле разгромить «Химки» со счетом 4:1. В первом поединке группового этапа Фонбет Кубка России «барсы» сенсационно проиграли в гостях аутсайдеру в лице «Урала» (0:2). В последних же матчах РПЛ сочинцы также выглядели нестабильно. После поражения в матче с «Краснодаром» (1:2), они смогли на своем поле одолеть «Динамо» (2:1). Таким образом, в чемпионате России команда располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 16 очков.

Что же касается «Торпедо», то в середине августа автозаводцы отправили в отставку главного тренера Александра Бородюка. Ушли из команды также президент и генеральный директор клуба, а возглавил коллектив в то же самое время Николай Савичев, ранее работавший с молодежным составом. К слову, дебют для нового наставника «черно-белых» не задался, ведь в первом же поединке гости проиграли «Зениту» (0:2). После этого «Торпедо» был разгромлен «Краснодаром» (1:4), а в последних играх случились неудачи в Фонбет Кубке России против ЦСКА (0:2) и в РПЛ, в матчах с «Ростовом» (0:1) и «Уралом» (0:2). После девяти сыгранных матчей «Торпедо», имея 1 очко в своем активе, идет на 16-й позиции.

Встреча в Сочи началась при солнечной погоде и при относительно слабой поддержке местных трибун, что определенным образом влияло на настроение команд, которое можно было назвать сонным. На 9-й минуте встречи Каймаков, упав в штрафной соперник, заработал в свой пассив «горчичник» за симуляцию. А спустя всего пару мгновений Мещанинов нанес первый выстрел по рамке, пробил рядом со стойкой. Этот момент стал своего рода толчком для команд, которые после трети тайма заиграли в более яркий и открытый футбол.

На 21-й минуте игры Батырев открыл счет в матче. Амир в ходе контратаки «Сочи» получил мяч на левом краю штрафной, сместился в центр и нанес удар в дальний угол. Мяч оказался в сетке, что позволило хозяевам выйти вперед – 1:0. Пропустив гол, «Торпедо» попыталось провести несколько неплохих атак по флангам, но они не принесли никаких дивидендов атакующему коллективу. За 10 минут до конца тайма Амир снова получил мяч и с правого края выстрел в ближний угол, но был готов к такому повороту Довбня, который перевел сферу на угловой. Уже под занавес первого тайма «Сочи» мог снова забить второй мяч, но после сольного прохода к штрафной не смог переиграть в ближнем бою голкипера гостей Шипунов, который послал мяч в левый от себя нижний угол, но вратарь в прыжке отбил снаряд на угловой. При счете 1:0 в пользу «Сочи» соперники ушли на перерыв.

В перерыве на поле появился ряд игроков в составах обоих команд, и уже спустя всего 10 минут одна из ротаций гостей сработала. Караев подключился в чужой штрафной на подачу партнера. Головой сыграл футболист «Торпедо», сумев поразить рамку соперника в тот момент, когда никто не верил, что сфера окажется в воротах – 1:1. Не успели игроки «Сочи» придти в себя, как тут же второй мяч в ворота оппонента забил столичный коллектив.

Лебеденко получил мяч на подступах к штрафной, после чего нанес мощный удар в правый от себя угол, и сфера угодила точно в правую «девятку» - 2:1. Вместо Маргасова на поле у «Сочи» появился Мелкадзе, забивавший в двух последних турах РПЛ, а Смольников у «Торпедо» получил карточку желтого цвета за затяжку времени. Каково же было удивление болельщиков «Сочи», когда «барсы» на чуть менее, чем за 20 минут до конца встречи пропустили третий гол. Ускорился у гостей справа Эркинов, который выкатил мяч на Караева. Тот пяткой за спину себе отдал на Рязанцева, и ветеран не промахнулся – 3:1. «Торпедо» побеждает на выезде за счет голов футболистов, вышедших на замену.