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Кубок России

«Торпедо» одержало волевую победу над «Сочи» благодаря игрокам, вышедшим на замену

 
14 Сентября 2022 • 16:59 Комментировать (1)
Сочи
1:3
Торпедо Москва
окончен

Московское «Торпедо» смогло переиграть в очередной встрече Фонбет Кубка России «Сочи». Гости одержали волевую победу со счетом 3:1, а голы забили Караев, Лебеденко и Рязанцев, вышедшие на замену по ходу второго тайма.

Протокол игры  
Сочи1:3Торпедо Москва
(1:0) Батырев Амир21'  
  54'Караев Давид (1:1)
  60'_Лебеденко Игорь. (1:2)
  75'_Александр Рязанцев. (1:3)
Адамов ДенисМещанинов АртёмДркушич ВаняМакарчук АртёмМаргасов ТимофейКравцов КириллШипунов ТимофейБатырев Амир 46' (_Terekhov S. ( 46') Мартовой ДаниилЖоаозиньо РамосСарвели Владислав
Запасные: Терехов СергейДжанаев СосланБурмистров НикитаСиссако МуссаМиладинович ИванЮрганов ИгорьМелкадзе ГеоргийЗаболотный Николай
Довбня АлександрСмольников ИгорьШапич СтефанКожемякин ОлегКутепов ИльяРоганович БоянКаймаков МихаилСултонов Мухаммад 46' (Караев Давид ( 46') Савич ИгорЧурич МариоКоста Марк
Запасные: Рязанцев АлександрЭркинов ХожиматЛебеденко ИгорьПрошкин ЕгорРейхмен БогданБабурин ЕгорТурищев МаксимСамсонов Артём ВладимировичНетфуллин РавильСарамутин Валерий
14 сентября. Стадион "Фишт (Сочи)".

Видео

1:0. Гол Амира Батырева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Амира Батырева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Давида Караева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Давида Караева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:2. Гол Игоря Лебеденко (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:2. Гол Игоря Лебеденко (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:3. Гол Александра Рязанцева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:3. Гол Александра Рязанцева (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

В нынешнем сезоне «Сочи» также претендует на то, чтобы финишировать в тройке сильнейших. В августе команда южан упустила победу в поединке с «Ростовом» (2:2), но смогла на своем поле разгромить «Химки» со счетом 4:1. В первом поединке группового этапа Фонбет Кубка России «барсы» сенсационно проиграли в гостях аутсайдеру в лице «Урала» (0:2). В последних же матчах РПЛ сочинцы также выглядели нестабильно. После поражения в матче с «Краснодаром» (1:2), они смогли на своем поле одолеть «Динамо» (2:1). Таким образом, в чемпионате России команда располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 16 очков.

Что же касается «Торпедо», то в середине августа автозаводцы отправили в отставку главного тренера Александра Бородюка. Ушли из команды также президент и генеральный директор клуба, а возглавил коллектив в то же самое время Николай Савичев, ранее работавший с молодежным составом. К слову, дебют для нового наставника «черно-белых» не задался, ведь в первом же поединке гости проиграли «Зениту» (0:2). После этого «Торпедо» был разгромлен «Краснодаром» (1:4), а в последних играх случились неудачи в Фонбет Кубке России против ЦСКА (0:2) и в РПЛ, в матчах с «Ростовом» (0:1) и «Уралом» (0:2). После девяти сыгранных матчей «Торпедо», имея 1 очко в своем активе, идет на 16-й позиции.

Встреча в Сочи началась при солнечной погоде и при относительно слабой поддержке местных трибун, что определенным образом влияло на настроение команд, которое можно было назвать сонным. На 9-й минуте встречи Каймаков, упав в штрафной соперник, заработал в свой пассив «горчичник» за симуляцию. А спустя всего пару мгновений Мещанинов нанес первый выстрел по рамке, пробил рядом со стойкой. Этот момент стал своего рода толчком для команд, которые после трети тайма заиграли в более яркий и открытый футбол.

На 21-й минуте игры Батырев открыл счет в матче. Амир в ходе контратаки «Сочи» получил мяч на левом краю штрафной, сместился в центр и нанес удар в дальний угол. Мяч оказался в сетке, что позволило хозяевам выйти вперед – 1:0. Пропустив гол, «Торпедо» попыталось провести несколько неплохих атак по флангам, но они не принесли никаких дивидендов атакующему коллективу. За 10 минут до конца тайма Амир снова получил мяч и с правого края выстрел в ближний угол, но был готов к такому повороту Довбня, который перевел сферу на угловой. Уже под занавес первого тайма «Сочи» мог снова забить второй мяч, но после сольного прохода к штрафной не смог переиграть в ближнем бою голкипера гостей Шипунов, который послал мяч в левый от себя нижний угол, но вратарь в прыжке отбил снаряд на угловой. При счете 1:0 в пользу «Сочи» соперники ушли на перерыв.

В перерыве на поле появился ряд игроков в составах обоих команд, и уже спустя всего 10 минут одна из ротаций гостей сработала. Караев подключился в чужой штрафной на подачу партнера. Головой сыграл футболист «Торпедо», сумев поразить рамку соперника в тот момент, когда никто не верил, что сфера окажется в воротах – 1:1. Не успели игроки «Сочи» придти в себя, как тут же второй мяч в ворота оппонента забил столичный коллектив.

Лебеденко получил мяч на подступах к штрафной, после чего нанес мощный удар в правый от себя угол, и сфера угодила точно в правую «девятку» - 2:1. Вместо Маргасова на поле у «Сочи» появился Мелкадзе, забивавший в двух последних турах РПЛ, а Смольников у «Торпедо» получил карточку желтого цвета за затяжку времени. Каково же было удивление болельщиков «Сочи», когда «барсы» на чуть менее, чем за 20 минут до конца встречи пропустили третий гол. Ускорился у гостей справа Эркинов, который выкатил мяч на Караева. Тот пяткой за спину себе отдал на Рязанцева, и ветеран не промахнулся – 3:1. «Торпедо» побеждает на выезде за счет голов футболистов, вышедших на замену.

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Комментарии (1)
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biz
14 Сентября 2022 в 17:19
Браво, чёрно-белые! Удачи вам в РФПЛ. Моменты есть, нужно наладить реализацию!
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окончен после пенальти Амкал 2:2 Звезда Санкт-Петербург 3.50 3.70 2.00
окончен Челябинск 0:1 Тюмень
Идет 0 минута Локомотив Москва 3:2 Краснодар 2.55 3.55 2.65
окончен Сочи 1:3 Торпедо Москва
окончен Зенит-Ижевск 5:1 Химик-Август
окончен Пересвет Домодедово 2:1 Рязань 2.55 2.80 2.95
окончен СКА-Ростов 0:3 Кубань Холдинг 2.25 2.90 3.30
Идет 0 минута Крылья Советов 0:0 Зенит 4.40 4.20 1.74
Идет 0 минута Ростов 0:0 Оренбург 1.49 4.50 6.80
Идет 0 минута ЦСКА Москва 0:0 Урал 1.47 4.40 7.60
Идет 0 минута Динамо Брянск 1:0 Строгино 1.60 3.80 5.00
Идет 0 минута Динамо Ставрополь 0:0 Черноморец Нв 3.35 2.80 2.30
Идет 0 минута Металлург Липецк 0:0 Ротор 2.75 2.95 2.60
Идет 0 минута Муром 0:0 Торпедо Владимир 1.45 3.85 7.00
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