​Фанаты «Локомотива» выступают против немцев в клубе

В среду «Локомотив» проводит домашний матч группового этапа Фонбет Кубка России против «Краснодара». После второго пропущенного гола фанаты московской команды принялись выступать против Йозефа Циннбауэра и других немецких специалистов, работающих в клубе.

«Убирайте немцев из клуба!» - скандируют фанаты «железнодорожников».

Отметим, что «Локомотив» плохо начал этот сезон. В чемпионате после девяти сыгранных туров команда занимает только 11-е место в турнирной таблице.

Следить за развитием событий в матче «Локомотив» - «Краснодар» можно в текстовой трансляции. После первого тайма на табло «РЖД Арены» горит счёт 1:2.