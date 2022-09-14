​Алаев обратился к «Амкалу» после вылета из Фонбет Кубка России

Представляющий Медиалигу «Амкал» смог выбить из Фонбет Кубка России сразу два профессиональных клуба. На третьей стадии медийная команда проиграла питерской «Звезде», причём только по пенальти.

После этой игры высказался Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги. Его обращение коснулось не только «Амката», но и 2DROTS – ещё одной команды Медиалиги, вылетевшей из национального кубка на прошлой стадии.

«Парни, это не поражение, а большая победа для всех. Победа для Кубка, начальные стадии которого впервые транслировали по федеральному каналу. Победа для болельщиков, которым вы подарили мощнейшие эмоции», - высказался Алаев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в этом сезоне кубок России разыгрывается по новой, довольно необычной формуле. Катализатором в процессе изменения формата стали санкции в отношении российского футбола, а именно исключение клубов из турниров УЕФА.