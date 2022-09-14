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Кубок России

​Алаев обратился к «Амкалу» после вылета из Фонбет Кубка России

 
14 Сентября 2022 • 15:52 Комментировать

Представляющий Медиалигу «Амкал» смог выбить из Фонбет Кубка России сразу два профессиональных клуба. На третьей стадии медийная команда проиграла питерской «Звезде», причём только по пенальти.

После этой игры высказался Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги. Его обращение коснулось не только «Амката», но и 2DROTS – ещё одной команды Медиалиги, вылетевшей из национального кубка на прошлой стадии.

«Парни, это не поражение, а большая победа для всех. Победа для Кубка, начальные стадии которого впервые транслировали по федеральному каналу. Победа для болельщиков, которым вы подарили мощнейшие эмоции», - высказался Алаев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в этом сезоне кубок России разыгрывается по новой, довольно необычной формуле. Катализатором в процессе изменения формата стали санкции в отношении российского футбола, а именно исключение клубов из турниров УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев Амкал 2DROTS
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окончен Динамо Владивосток 2:1 Иртыш Омск 1.45 4.05 6.80
окончен после пенальти Амкал 2:2 Звезда Санкт-Петербург 3.50 3.70 2.00
окончен Челябинск 0:1 Тюмень
Идет 0 минута Локомотив Москва 2:2 Краснодар 2.55 3.55 2.65
Идет 0 минута Сочи 1:3 Торпедо Москва
Идет 0 минута Зенит-Ижевск 5:1 Химик-Август
Идет 0 минута Пересвет Домодедово 1:0 Рязань 2.55 2.80 2.95
Идет 0 минута СКА-Ростов 0:1 Кубань Холдинг 2.25 2.90 3.30
14.09  17:30 Крылья Советов ... Зенит 4.40 4.20 1.74
14.09  17:30 Ростов ... Оренбург 1.49 4.50 6.80
14.09  17:30 ЦСКА Москва ... Урал 1.47 4.40 7.60
14.09  18:00 Динамо Брянск ... Строгино 1.60 3.80 5.00
14.09  18:00 Динамо Ставрополь ... Черноморец Нв 3.35 2.80 2.30
14.09  18:00 Металлург Липецк ... Ротор 2.75 2.95 2.60
14.09  18:00 Муром ... Торпедо Владимир 1.45 3.85 7.00
14.09  18:30 Авангард Курск ... Спартак Тамбов 1.15 6.50 15.00
14.09  18:30 Спартак Кострома ... Текстильщик 5.50 3.50 1.60
14.09  19:00 Динамо Петербург ... Ленинградец
15.09  15:00 Спартак-Нальчик ... СтавропольАгроСоюз
15.09  17:30 Спартак Москва ... Факел 1.35 5.40 9.00
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