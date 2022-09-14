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Кубок России

«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на очный кубковый матч

 
14 Сентября 2022 • 14:02 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
1 2.55 X 3.55 2 2.65
Через 0 ч. 5 мин.

В рамках второго тура группового этапа Фонбет Кубка России сразятся «Локомотив» и «Краснодар».

Наставник московской команды Йозеф Циннбауэр принял решение включить в стартовый состав своей команды таких игроков: Худяков, Ненахов, Магкеев, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Керк, Педро Габриэл, Камано, Изидор.

Рулевой краснодарских «быков» Александр Сторожук, в свою очередь, доверил место в основном составе следующим исполнителям: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Литвинов, Волков, Кривцов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Ионов, Кордоба. 

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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14.09  18:00 Муром ... Торпедо Владимир 1.45 3.85 7.00
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