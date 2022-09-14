«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на очный кубковый матч

В рамках второго тура группового этапа Фонбет Кубка России сразятся «Локомотив» и «Краснодар».

Наставник московской команды Йозеф Циннбауэр принял решение включить в стартовый состав своей команды таких игроков: Худяков, Ненахов, Магкеев, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Керк, Педро Габриэл, Камано, Изидор.

Рулевой краснодарских «быков» Александр Сторожук, в свою очередь, доверил место в основном составе следующим исполнителям: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Литвинов, Волков, Кривцов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Ионов, Кордоба.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.