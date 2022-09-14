Гасилин дал прогноз на матч «Локомотив» - «Краснодар»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин, ныне выступающий за команду «Амкал», высказался о встрече московского «Локомотива» с «Краснодаром» в Фонбет Кубке России.

«Хоть «Локомотиву» и нужны очки, но исходя из старта сезона - силы команд не равны. Мой прогноз на матч - победа «Краснодара» с разницей в один мяч», - цитирует Гасилина «РБ Спорт».

Поединок групповой стадии Фонбет Кубка России «Локомотив» - «Краснодар» состоится в среду, 14 сентября, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.