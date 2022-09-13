Нгамалё прокомментировал свой дебютный матч за московское «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Николас Нгамалё прокомментировал свой дебют в составе команды в матче против грозненского «Ахмата» в Фонбет Кубке России. Игра, прошедшая во вторник в столице, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Я чувствую себя хорошо. Самое главное, что команда сегодня победила. Рад, что провёл первый матч за «Динамо», - приводит слова нападающего РИА «Новости».

Нгамалё также добавил, что надеется полностью адаптироваться в команде в ближайшее время.

Напомним, Нгамалё подписал контракт с «Динамо» в начале сентября. До этого нападающий выступал за швейцарский «Янг Бойз».