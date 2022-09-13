Наумов уверен в том, что «Локомотив» одолеет «Краснодар»

Во втором туре Фонбет Кубка России московскому «Локомотиву» предстоит сыграть с «Краснодаром», и бывший президент московского клуба Николай Наумов выразил уверенность в том, что «железнодорожники» справятся с «быками».

Стоит заметить, что недавно команды встречались в чемпионате и «Локомотив» был бит по всем статьям - 0:3.

- Я, конечно, не очень верю в этот тренерский штаб. И тем не менее этот состав, даже с учетом резервистов, позволяет говорить о том, что «железнодорожники» должны обыгрывать «Краснодар» в Кубке. Тем более «Локомотив» — команда кубковая, она часто выигрывает этот турнир, - заявил Наумов в эфире телеканала «Матч ТВ»

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдет 14 сентября в Москве и начнется в 15 часов.