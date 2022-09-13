​РФС провёл семинар о судействе для команд Медиалиги

Российский футбольный союз не ограничился семинарами для клубов Премьер-лиги. Представители департамента судейства устроили семинар и для команд, которые участвуют в Медиалиге. Об этом рассказывает пресс-служба РФС.

Как известно, на таких семинарах представители судейского департамента РФС разбирают для игроков спорные моменты и объясняют современные трактовки правил.

Стоит сказать, что в последнее время Медиалига лишь набирает популярность. Это связано главным образом с участием в проекте известных личностей, причём не только из футбольного мира.

Отметим, что «Амкал» из Медиалиги прошёл уже две стадии Фонбет Кубка России.