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Кубок России

Клубы РПЛ проголосовали за перенос ноябрьских кубковых матчей

 
12 Сентября 2022 • 15:45 Комментировать (1)

В понедельник клубы Российской премьер-лиги провели собрание в формате видеоконференции. Они поддержали перенос матчей пятого и шестого туров групповой стадии Фонбет Кубка России на конец ноября.

Согласно данным «РБ Спорт», за перенос проголосовали 13 клубов. 2 клуба выступили против, один клуб воздержался.

Вероятно, матч пятого и шестого туров пройдут 22-23 и 26-27 ноября. Изначально они планировались на 8-10 и 18-20 ноября.

Причина переноса – ноябрьский сбор сборной России. На прошлой неделе было анонсировано проведение товарищеского матча Россия – Босния и Герцеговина. Команды должны сыграть 19 ноября в Санкт-Петербурге. 

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Комментарии (1)
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Cruyff
12 Сентября 2022 в 15:58
бред какой то зачем нам эти никому кроме Карпина не нужные игры сборной и из за этого опять переносы и переносы на кой тогда вообще придумали этот непонятный формат кубка если теперь не знают как им быть и когда играть всё как всегда в РПЛ через одно место
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