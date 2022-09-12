Клубы РПЛ проголосовали за перенос ноябрьских кубковых матчей

В понедельник клубы Российской премьер-лиги провели собрание в формате видеоконференции. Они поддержали перенос матчей пятого и шестого туров групповой стадии Фонбет Кубка России на конец ноября.

Согласно данным «РБ Спорт», за перенос проголосовали 13 клубов. 2 клуба выступили против, один клуб воздержался.

Вероятно, матч пятого и шестого туров пройдут 22-23 и 26-27 ноября. Изначально они планировались на 8-10 и 18-20 ноября.

Причина переноса – ноябрьский сбор сборной России. На прошлой неделе было анонсировано проведение товарищеского матча Россия – Босния и Герцеговина. Команды должны сыграть 19 ноября в Санкт-Петербурге.